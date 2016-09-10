類股全數翻黑 台股早盤急殺百點守9000

2016-09-10 10:00

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台股今（10）日全球獨家開市，美股昨夜收盤重挫逾2%，台股開盤前期貨下殺逾200點，加權指數開盤急殺80點，後類股全線下跌，大盤擴大至130點，指數回測9000點。

大型權值股表現弱勢，台積電（2330）、鴻海（2317）、日月光（2311）下跌幅度超過1%；股王大立光（3008）慘摔90元，跌幅逾2.5%，跌近1%；友達（2409）大跌3.8%；群創（3481）跌2.7%。

昨天外資在期現貨同步做空：現貨市場賣超75億元、台指期大舉調節10698口多單，持有的多單口數下降至不到7.5萬口。

美元上漲也是導致外資收手的因素。美聯準會官員Eric Rosengren表示，若升息時機等待太久，經濟風險增加。此鷹派言論進一步推升美元走強。