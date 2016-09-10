免疫療法成長驚人 國內生技中心領軍搶商機
〔記者陳永吉／台北報導〕根據IMS Health 報告指出，2014年癌症免疫療法市場僅為16.9億美元，但成長力道相當強勁，預估2020年將上看308.3億美元，2014～2020年的複合年成長率可達70％，將會是所有癌症治療產品中最受矚目的明日之星，目前台灣也積極切入該領域。
生技中心執行長甘良生表示，近年來癌症免疫療法興起，因為被認為有治癒癌症的潛力，引起全球跨國藥廠爭相競逐。癌症免疫療法指的是「利用人體免疫系統對抗癌症的治療方法」，有別於傳統化療、放療以及蛋白激酶抑制劑和針對腫瘤的抗體藥物等標靶藥物，免疫療法是將人體既有的免疫反應喚起，以最自然的方式對抗癌症。免疫療法發展時間很短，具有高度的技術新穎性，競爭者相對少數，但卻也相當激烈。
生技中心生物製藥研究所所長吳忠勳指出，免疫療法涵蓋免疫檢查點抗體、IDO抑制劑、免疫細胞癌症疫苗（包括樹突細胞疫苗和自然殺手細胞疫苗）、T細胞療法（包括TCR療法和CAR-T療法）、溶瘤病毒等。目前在開發中的癌症治療免疫檢查點抗體已超過90項，大部分的產品還在臨床前試驗階段，而現階段已上市的免疫檢查點抗體共有3項，分別為Bristol-Myers Squibb（簡稱BMS）公司的抗CTLA-4抗體Yervoy®（2011年上市）、抗PD-1抗體Opdivo®（2014年上市）以及Merck公司的抗PD-1抗體Keytruda®（2014年上市）。這3項免疫檢查點抗體2015年銷售額共達26.4億美元，較2014年大幅成長88.6％，當中又以Opdivo®的成長幅度最大，2015年銷售額達9.4億美元，較2014年巨幅成長30倍，足以看出免疫檢查點抗體藥物成長潛力相當驚人。
國內生技中心具有抗體藥物開發專業團隊，在國內專家建議下，積極投入免疫檢查點之免疫療法抗體藥物開發，現階段已有顯著的初步成果，準備申請專利保護與布局，有利國內免疫療法抗體藥物之發展，進而協助台灣業者搶攻全球免疫療法的龐大商機。
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標題：免疫療法成長驚人 國內生技中心領軍搶商機
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