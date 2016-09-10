| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 財經

美股昨夜大跌影響 台股開盤大跌逾百點

2016-09-10  09:13

〔即時新聞／綜合報導〕昨夜美股大跌，加上外資轉賣，台股加權指數今早開盤急殺113點，回防9000點關卡。

加權指數開盤跌113點，跌勢一度擴大至135點。

根據《鉅亨網》報導，分析師指出，台北股市這幾天偏空方，加上歐洲央行未有進一步的寬鬆貨幣措施，才觸動台北股匯市的殺機，今天台股走勢壓力仍大，投資人須謹慎因應。

因美國聯準會年底前升息的疑慮再起，道瓊工業指數週五（9日）下跌394.46點，那斯達克指數下挫133.57點，標普500指數重跌53.49點，費城半導體指數大跌29.2點。

廣告
  • 昨夜美股大跌，加上外資轉賣，台股加權指數今早開盤急殺113點，回防9000點關卡。（資料照，記者王藝菘攝）

    昨夜美股大跌，加上外資轉賣，台股加權指數今早開盤急殺113點，回防9000點關卡。（資料照，記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：美股昨夜大跌影響 台股開盤大跌逾百點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.