美股昨夜大跌影響 台股開盤大跌逾百點

2016-09-10 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕昨夜美股大跌，加上外資轉賣，台股加權指數今早開盤急殺113點，回防9000點關卡。

加權指數開盤跌113點，跌勢一度擴大至135點。

根據《鉅亨網》報導，分析師指出，台北股市這幾天偏空方，加上歐洲央行未有進一步的寬鬆貨幣措施，才觸動台北股匯市的殺機，今天台股走勢壓力仍大，投資人須謹慎因應。

因美國聯準會年底前升息的疑慮再起，道瓊工業指數週五（9日）下跌394.46點，那斯達克指數下挫133.57點，標普500指數重跌53.49點，費城半導體指數大跌29.2點。