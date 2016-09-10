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Fed升息疑慮 道瓊暴跌近 400 點

2016-09-10  06:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市終場全面下跌，道瓊暴跌近 400 點，波士頓聯邦儲備銀行 Eric Rosengren 本週五發言指升息等待太久將增加經濟風險，因此緩慢緊縮貨幣政策是適當的。

《鉅亨網》報導，分析師指出，今年就是想要升息，只是市場不知道是九月還是十二月。

道瓊工業指數下跌 394.46 點，來到 1萬8085.45 點，跌幅 2.13％。

標準普爾 500 指數下跌 53.49 點，來到 2127.81 點，跌幅 2.45％。

那斯達克指數下跌 133.57 點，來到 5125.91 點，跌幅 2.54％。

費城半導體指數下跌 29.19 點，來到 768.38 點，跌幅 3.66 點。

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  • （取自Bloomberg）

    （取自Bloomberg）

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