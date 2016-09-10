油價重挫 獲利回吐賣壓出籠
2016-09-10 04:28
〔中央社〕受獲利回吐賣壓出籠影響，油價今天重挫，幾乎吃掉前1個交易日漲幅。
紐約市場西德州中級原油的10月期貨價格下跌1.74美元，收在每桶45.88美元。
倫敦市場北海布倫特原油的11月期貨價格下挫1.98美元，收在每桶48.01美元。
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