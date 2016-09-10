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美股賣壓湧現 歐股收黑

2016-09-10  02:12

〔中央社〕歐洲股市今天收黑，因投資人對美國聯準會（Fed）官員較預期強硬說法做出反應，導致美股賣壓湧現的影響。

倫敦FTSE 100指數下跌1.19%，收在6776.95。

法蘭克福DAX 30指數下跌0.95%，收在10573.44。

巴黎CAC 40指數下跌1.12%，收在4491.40。

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