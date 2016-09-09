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大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎1注獨得

2016-09-09  22:41

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月09日）開獎的第105000079期大樂透頭獎摃龜、第105000217期今彩539頭獎1注獨得獎金800萬，由新竹市北區新民里民富街116號1樓頭獎之家樂透商行開出。

第105000079期大樂透中獎號碼為：「01、12、35、36、41、44，特別號21」。頭獎摃龜、貳獎1注獨得，每注可得169萬9984元，參獎共27注獲得，每注可得6萬2962元，肆獎共64注獲得，每注可得1萬7708元，伍獎共1426注獲得，每注可得2185元，陸獎共2108注獲得，每注可得1000元，柒獎共2萬1129注獲得，每注可得400元，普獎共2萬7404注獲得，每注可得400元。

第105000217期今彩539中獎號碼為「11、16、18、23、30」，頭獎1注獨得，獎金800萬，貳獎共177注獲得，每注可得2萬元，參獎共5174注獲得，每注可得300元，肆獎共5萬6220注獲得，每注可獲得50元。

第105000079期49樂合彩中獎號碼為「01、12、35、36、41、44」，四合共9注中獎，每注可獲得20萬元。三合共79注中獎，每注可得1萬2500元，二合共2815注中獎，每注可得1250元。

第105000217期39樂合彩中獎號碼為「11、16、18、23、30」，四合1注中獎，每注可得獎金21萬2500元，三合共114注中獎，每注可得1萬1250元，二合共3534注中獎，每注可得1125元。

第105000217期3星彩中獎號碼為「916」，正彩共428注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000217期4星彩中獎號碼為「6397」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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