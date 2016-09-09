萬事達卡遭索賠近6000億 英國史上最高紀錄

2016-09-09 21:19

〔記者楊芙宜／台北報導〕法院文件顯示，全球次大信用卡發行商萬事達卡公司（MasterCard）面臨英國消費者集體訴訟，該公司被控1992至2008年間超收手續費，遭索賠天價140億英鎊（約新台幣5981億元），成為英國史上最大索賠金額的官司。

英國前金融服務弊案調查官員梅里克斯（Walter Merricks）提起這件官司，萬事達卡被指控在顧客刷簽帳卡或信用卡時，非法對商家加收費用，這些費用最後轉嫁到顧客。

他對英國廣播公司（BBC）表示，萬事達卡這種行徑「無異是一種隱形稅」，不光彩也不公道，對英國消費者造成傷害。

梅里克斯表示，歐盟已認定萬事達卡向零售商家收取費用屬於非法，因此本案只需證明消費者蒙受損失是萬事達卡公司反競爭行為的結果。

歐盟法院2014年終裁，維持歐盟先前裁定，即萬事達卡公司於1992年至2007年對商家收取的國際支付處理費用違反競爭條款。