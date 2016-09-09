大樂透、今彩539開獎囉！

2016-09-09 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月09日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：第一區：01、12、35、36、41、44。特別號：21。

49樂合彩：01、12、35、36、41、44。

今彩539：11、16、18、23、30。

39樂合彩：11、16、18、23、30。

3星彩：916。

4星彩：6397。