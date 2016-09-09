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大略-KY8月營收0.65億元 年增22％

2016-09-09  20:39

〔記者楊雅民／台北報導〕大略-KY（4804）公佈8月合併營收為0.65億元，較去年同期成長22.2%，累計1~8月營收為7.34億元，較去年同期成長31.57%。

大略表示，第2季起雖然受到中國政府全面實施營業稅改為增值稅，以及人民幣匯率貶值等不利因素影響，但受惠於維多利亞一站式婚宴會所擴大輕資產業務及伙房水產餐飲事業的成長挹注，大略營收仍保持強勁成長。

該公司指出，伙房水產高端帝王蟹精緻料理餐飲事業順利結合維多利亞婚宴菜色，滿足結婚新人對宴客餐飲的精緻度需求，帶動伙房水產今年以來成長動能強勁。

緊接著將進入傳統中國金九銀十的銷售旺季，以及11月的雙十一電商銷售檔期，大略將持續以互聯網、O2O電商營運模式作為集團營運核心，優化集團在上海及西安等地既有一站式婚禮會所、婚紗攝影及餐飲服務。

伙房水產第2家分店將進駐「上海中心大廈」開店，預計第4季正式開幕，將有助於提升集團在上海餐飲與婚宴市場占有率。

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  • 大略-KY（4804）公佈8月合併營收為0.65億元，較去年同期成長22.2%。圖為大略董事長梁競偉。（資料照，記者王憶紅攝）

    大略-KY（4804）公佈8月合併營收為0.65億元，較去年同期成長22.2%。圖為大略董事長梁競偉。（資料照，記者王憶紅攝）

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