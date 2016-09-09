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廣華 8月營收5.82億元 年減11.19％

2016-09-09  20:36

〔記者楊雅民／台北報導〕廣華-KY（1338）8月合併營收為5.82億元，較去年同期減少11.19%，累計1~8月合併營收為46.33億元，則較去年同期減少12.79%。

廣華表示，8月為車廠的傳統暑休淡季，整體營收成長趨緩，但中國汽車經銷商庫存預警指數，8月仍持續降低、庫存預警指數較上月減少0.4%至49.1%。

主要客戶3大日系車廠日產、豐田、本田8月在中國新車銷售年增率分別達16.6%、1.8%、36.3%，預期庫存去化後的備貨力道將增溫，將有助品牌車廠下半年新車銷售。

廣華指出，雖然第3季為傳統汽車產業淡季，但3大日系車廠日產、豐田、本田備貨力道增溫將有助廣華維持營運成長動能。

另一方面，在小排氣量購置稅減半的優惠政策於今年底到期的刺激消費下，品牌車廠在暑休過後備貨力道也將提升，將對廣華整體營運帶來正面的挹注。

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  • 廣華-KY 8月合併營收為5.82億元，較去年同期減少11.19%。圖為董事長余澤民。（資料照，記者楊雅民攝）

    廣華-KY 8月合併營收為5.82億元，較去年同期減少11.19%。圖為董事長余澤民。（資料照，記者楊雅民攝）

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