寶成8月合併營收214.16億元 微減1.2％

2016-09-09 20:09

〔記者楊雅民／台北報導〕寶成（9904） 公布8月自結合併營收為214.16億元，較去年同期216.66億元減少1.2%；累計1~8月合併營收為1834.75億元，較去年同期增加4.2%。

主要來自寶成持股49.98%的重要子公司裕元工業營運增長及1~8月台幣兌美元較去年同期貶值影響。

裕元工業8月自結營收為6.82億美元（約新台幣213.43億元），較去年同期增加2.4%；累計1~8月自結營收為56.18億美元，則較去年同期56.07億美元增加0.2%。

裕元工業的零售事業獨立分拆上市之寶勝國際8月自結營收為1.86億美元（約新台幣58.18億元），較去年同期略減0.3%，主要是人民幣兌美元較去年同期貶值之影響；累計1~8月自結營收為16.33億美元，則較去年同期增加5.7%。