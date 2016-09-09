台灣大前8月合併營收765.9億 每股獲利3.91元
2016-09-09 20:16
〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大（3045）8月營收為95.6億元，稅後盈餘14億元，每股稅後盈餘0.51元。累計前8個月合併營收765.9億元，稅後盈餘106.4億元，每股稅後盈餘3.91元。
台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，8月份因持續推廣行動4G服務及momo電子商務業務，合併營收、EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）分別較去年穩定成長3%及2%。累計前8個月營業利益年成長率達8%，稅後盈餘達成全年財測的76%。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 為圓扁夢！ 陳致中捨名校 第一名進海大海法所
- 積欠機票讓陳昌源心寒拒出賽 足協提出回應
- 全台吉祥物PK戰 桃園：沒有得獎，不要回來
- 朋友送的手指虎是違禁品 汽車百貨商被查獲送辦
- 中職》打者神隱投手神勇？ 近兩週場均全壘打下滑
- 日職》巨人3轟勝養樂多 明正面對決廣島
- 節省能源這樣做...這間學校大幅減碳
- 《工藝新學 超越之道》超級牛仔褲
- 兆豐案北檢今發動搜索 蔡友才4度應訊仍不語
- 司機變身官邸大總管 他做這件事讓小英激賞！
- 約會又被抓包！情牽范逸臣8年 田中千繪：像家人一樣
- 從0到360萬的喜悅 李宗賢用棒子回應
- 兆豐案第2名被告王起梆 曾罕見超齡升任兆豐票券董座
- 捨實中、竹中 會考滿分選讀光復
- 月餅抽驗 台東1件綠豆椪防腐劑超標
- 自由廣場》912 你嘛幫幫忙
- 假檢察官騙婦20萬 被捕割頸送醫脫險
- （影音）美特效技術輸入台遭拒 炎亞綸指台灣官員迂腐
- 餐廳8年來不接中客 罹癌老闆呼籲台灣人要有骨氣
- 異想天開！鐵鍊拴提款機想整台拖走 男被起訴
- 快了！彰化地院新大樓 下月正式啟用
- 《手作美學 職人之包》防水學院風
- 自我解禁赴中年限不只馮明珠 綠委：馬政府卸任官員有58位
- 《爭霸男主角》吳慷仁王傳一男配晉級爭戲王 邱澤雙料入圍敲鐘初體驗
- 楊丞琳人美「字」也美 親筆卡片飄文青風
- 景美台師拔河聯隊 男女混600公斤賽無緣4強
- 陽岱鋼率火腿拚洋聯龍頭 今日重要賽事預告
- 烏坎民選村官 林祖戀認了收賄
- 自由開講》由「曼谷新鮮組」看南向
- 《工藝新學 超越之道》超工藝懷錶
- 男子聲稱受IS指示 持汽油罐攻擊雪梨歌劇院
- （影音）曾國城雙料入圍金鐘主持 盼求：中一個就好！
- 旅遊業者912上街 他酸抗議者「沒不景氣只有不爭氣」
- 渣打全國業餘秋季排名賽 王偉軒逆轉3度封王、張倚嘉初嚐封后滋味
- 黨產變私產？中興電工油水多 爭議更多
- 兆豐銀涉洗錢案 北檢約談並搜索蔡友才住處
- 深夜持土造獵槍上山捕兔 沒成功先落警網
- 全市超額工友52人 5校懸缺苦等
- 詐騙老梗又來！行員助婦人保住390萬
- 廣島優勝 經濟效益估破百億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台灣大前8月合併營收765.9億 每股獲利3.91元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分