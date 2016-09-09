| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 財經

台灣大前8月合併營收765.9億 每股獲利3.91元

2016-09-09  20:16

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大（3045）8月營收為95.6億元，稅後盈餘14億元，每股稅後盈餘0.51元。累計前8個月合併營收765.9億元，稅後盈餘106.4億元，每股稅後盈餘3.91元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，8月份因持續推廣行動4G服務及momo電子商務業務，合併營收、EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）分別較去年穩定成長3%及2%。累計前8個月營業利益年成長率達8%，稅後盈餘達成全年財測的76%。

廣告
  • 台灣大（3045）前8個月合併營收765.9億元，稅後盈餘106.4億元，每股稅後盈餘3.91元。（記者王憶紅翻攝自雅虎網站）

    台灣大（3045）前8個月合併營收765.9億元，稅後盈餘106.4億元，每股稅後盈餘3.91元。（記者王憶紅翻攝自雅虎網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 8月營收 台灣大 營收
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：台灣大前8月合併營收765.9億 每股獲利3.91元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.