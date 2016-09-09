台灣大前8月合併營收765.9億 每股獲利3.91元

2016-09-09 20:16

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大（3045）8月營收為95.6億元，稅後盈餘14億元，每股稅後盈餘0.51元。累計前8個月合併營收765.9億元，稅後盈餘106.4億元，每股稅後盈餘3.91元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，8月份因持續推廣行動4G服務及momo電子商務業務，合併營收、EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）分別較去年穩定成長3%及2%。累計前8個月營業利益年成長率達8%，稅後盈餘達成全年財測的76%。