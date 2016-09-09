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這次是真的！Apple Pay可望於9月底開放登台

Apple Pay可望在近期開放登台，民眾年底就可以申請使用。（路透）

2016-09-09  20:12

〔記者陳梅英／台北報導〕先前在行政院卡關的Apple Pay，可望在近期開放，最快年底民眾可申辦使用。

蘋果公司的支付系統Apple Pay因前行政院長張善政的三大裁示無法登台，金管會經過溝通後，金管會表示，蘋果已經初步不限卡別都可使用Apple Pay（但初期還是由信用卡先上）、協助國內業者發展TSP（代碼服務商）以及在國內清算。

金管會主委丁克華說，金管會將於中秋節前報院，最快行政院可望於9月底前拍板。

不過就Apple Pay與發卡行之間手續費問題，丁克華透露，蘋果仍堅持立場，金管會銀行局官員則表示，費率問題涉及公平交易法，應該由業者自行去談，金管會沒有立場干預。

據了解，Apple Pay先前開出的手續費為千分之1.5。

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