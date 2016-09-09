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置之不理？ 金管聲明3大面向處理樂陞案

2016-09-09  20:40

〔即時新聞／綜合報導〕日商百尺竿頭收購樂陞破局，造成許多投資人損失慘重。外界批評金管會在這段期間作為消極，對此，金管會在今（9）日聲明，將朝「全力保障投資人權益」、「嚴辦相關涉及證券詐欺、內線炒作等不法交易」、「檢討公開收購制度」等3大面向處理。

綜合媒體報導，民進黨立委趙天麟指出，早在股民認購期間，就有熟知內情人士向金管會檢舉樂陞及百尺竿頭相關董事有異常訊息，他也在8月12日提出檢舉，但金管會卻置之不理，質疑此案是否有可能是樂陞及百尺竿頭為「一體兩面」的內線交易坑殺股民。

金管會回應表示，8月12日趙天麟檢舉後，因收購案仍在進行中，且公開收購條件尚未成就，金管會持續向中信銀了解收購進度，並請櫃買中心加強對樂陞股票的監視查核，密切注意股票交易情況。金管會也在8月22日發函，要求百尺竿頭提出支付收購對價承諾及辦理交割股款作業的相關證明文件。

金管會指出，9月2日就涉有證券詐欺移送檢調、9月9日涉有內線交易及炒作移送檢調，日後如發現有其他不法情事，將再依法移送。對於公開收購制度的檢討，正在收集國外相關規範，投保中心也邀集相關業者與學者專家研議修法建議，針對強化投資人保障方面，通盤檢討。

另外，關於樂陞獨董的責任，金管會說明，獨立董事責任與一般董事相同，執行業務應依循公司法及證交法規範。中信銀責任部分，需先檢視中信銀與百尺竿頭契約內容，將要求中信銀說明。另中信銀是否涉及侵權行為或證券詐欺行為，將儘速予以釐清。

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  • 民進黨立委趙天麟（右二）日前質疑樂陞與百尺竿頭可能聯合坑殺股民，並砲轟金管會對其檢舉置之不理。（資料照，記者鄭鴻達攝）

    民進黨立委趙天麟（右二）日前質疑樂陞與百尺竿頭可能聯合坑殺股民，並砲轟金管會對其檢舉置之不理。（資料照，記者鄭鴻達攝）

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