跌破市場眼鏡！ 廣達8月營收年減19.8％

2016-09-09 18:49

〔記者卓怡君／台北報導〕NB代工龍頭廣達（2382）今日公布8月合併營收729.29億元，月增僅1.0%，年減卻高達19.8%，跌破市場眼鏡，由於廣達獨家代工蘋果Apple Watch2以及Macbook，可以玩精靈寶可夢的Apple Watch2已經亮相，廣達營收卻沒發酵，令市場相當訝異。

剛亮相的Apple Watch2加入GPS與防水功能，於今日（9日）開放預購，16日正式上市，去年6月廣達因Apple Watch拉貨，單月營收衝上千億大關，不過，就目前來看，蘋果拉貨時間往後延，廣達表示，8月NB出貨400萬台，較上月320萬台成長25%，因出貨機種單價較低，對營收貢獻有限，至於大客戶新品8月尚未拉貨，預計9月或10月開始大量出貨。

廣達預估，第3季NB出貨約與上季持平，下半年表現可望優於上半年，下半年整體表現較上半年大約成長10%。