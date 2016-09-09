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第一金前8月獲利成長14％ 入選道瓊指數成分股

2016-09-09  18:30

〔記者盧冠誠／台北報導〕第一金（2892）今天公布8月稅後盈餘16.38億元，前8月稅後盈餘達121.25億元，儘管面臨不利的國內外經濟、金融環境，仍繳出逆勢成長13.63％的優異成績單，累計每股稅後盈餘（EPS）為1.02元。

而近日揭曉的2016道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，簡稱DJSI），根據評比結果，第一金在公司治理、社會參與、員工照顧、環境保護及營運績效等面向表現優異，首度參加即獲選成為「新興市場指數」成分股。

第一金控董事長蔡慶年今天表示，透過企業社會責任的落實，可以為集團邁向新金融時代的獲利模式及經營格局奠定基石，未來將持續擴大社會影響力，致力企業永續發展。

1899年成立的第一金融集團，深耕台灣超過117年，與台灣經濟發展共生共榮；第一金指出，希望在追求經營績效的同時，能以更高的影響力來回饋社會。

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  • 第一金控董事長蔡慶年今天表示，透過企業社會責任的落實，可以為集團邁向新金融時代的獲利模式及經營格局奠定基石。（資料照，記者林正堃攝）

    第一金控董事長蔡慶年今天表示，透過企業社會責任的落實，可以為集團邁向新金融時代的獲利模式及經營格局奠定基石。（資料照，記者林正堃攝）

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