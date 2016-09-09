8月營收momo再創同期新高 看好9月中秋買氣

2016-09-09 17:37

〔記者卓怡君／台北報導〕momo（富邦媒8454）8月單月合併營收23.11億元，較去年同期21.89億元成長5.57%，今年連續8個月再度刷新歷年同期營收新高，累積前8月182.77億元，年增9.17%。富邦媒表示，9月份中秋節送禮及烤肉商機湧現，以及年輕學子們迎接開學季，加上零售消費市場進入周年慶旺季，營運表現可望持續推升。

富邦媒旗下包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄。富邦媒表示，8月份momo購物網3C家電舉辦線上應用展，學生們也紛紛採購開學用品，加上中元節商機持續攀升，帶動3C家電、食品及傢俱寢具等商品業績較去年同期成長3成以上，其中行動電源、筆記型電腦及平板電腦銷售皆較上月同期成長5成至1倍；8月夏季高溫持續，夏季型家電如水冷氣、調理機，美白保養品類如面膜、青春露、美白精華液等都有不錯的銷售表現；此外，開學前最後一波出遊潮也帶動休閒、票券商機，挹注momo購物網整體業績較去年同期成長14%。

momo摩天商城8月份上半月延續開站2週年慶熱潮，搭配強檔折扣及銅板價推升買氣，下半月則陸續舉辦夏出清特賣，在價格及活動優惠催抬下，無論是家電、美妝保健、食品等品類業績皆呈倍數成長，帶動整體業績較去年同期成長74%。momo電視購物8月份首度推出結合手機APP購物的跨螢新模式《發財金駕到》，電視畫面中不定期出現通關密語，下載momo電視購物APP並輸入密碼後即可獲得購物金，新型態的促銷方式不僅增加了觀看節目的樂趣，也讓消費者以更優惠的價格購物，創造具娛樂化的購物體驗。

展望9月份，隨著中秋節腳步接近，預計吸引更多中秋送禮需求，接下來進入季節轉換及百貨零售周年慶採購旺季，將持續推升9月份買氣。