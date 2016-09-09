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新名單明公布 兆豐銀董事全換 兆豐金換一半

2016-09-09  17:35

〔記者鄭琪芳／台北報導〕兆豐金控及兆豐銀行明天將召開董事會，通過新任董事名單，兆豐金及兆豐銀各有15席董事，扣掉3席獨董及1席勞工董事，還有11席公股董事，兆豐金將換掉6席，兆豐銀則11席全換。

財政部原本預計今天公布兆豐金及兆豐銀新董事名單，但因兆豐銀紐約分行遭美國重罰事件愈演愈烈，外界究責聲浪高漲，不少人對於出任兆豐董事心存疑慮，減緩徵詢進度，因此名單延後敲定。

財政部官員表示，目前兆豐金有15席董事，扣除獨董及勞工董事，還有11席公股董事，但財政部無權改派國發會及中華郵政代表，所以這次共改派6席董事（包括已改派的董事長及總經理）；兆豐銀同樣有15席董事，扣除獨董及勞工董事，剩下11席公股董事則全部改派（包括已改派的董事長及總經理）。

財政部官員指出，兆豐金及兆豐銀新任董事人選，包括法律、財務金融、會計、內控內稽、經濟等方面的專業人士，希望董事換血之後，能夠整頓、改革兆豐。

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  • 兆豐金控及兆豐銀行明天將召開董事會，通過新任董事名單，兆豐金將換掉6席，兆豐銀官派董事11席全換。（資料照，記者李靚慧攝）

    兆豐金控及兆豐銀行明天將召開董事會，通過新任董事名單，兆豐金將換掉6席，兆豐銀官派董事11席全換。（資料照，記者李靚慧攝）

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