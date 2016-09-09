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智邦8月營收24.96億 年增近15％

2016-09-09  16:26

〔記者王憶紅／台北報導〕智邦8月營收24.96億元，月增2.34%，年增14.96%。截至105年8月底止累計營收182.83億元，較104年同期增加約19.13%。

智邦今天以上漲0.15元的50.1元作收。

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  • 智邦8月營收24.96億元，月增2.34%，年增14.96%。截至105年8月底止累計營收182.83億元，較104年同期增加約19.13%。（記者王憶紅翻攝）

    智邦8月營收24.96億元，月增2.34%，年增14.96%。截至105年8月底止累計營收182.83億元，較104年同期增加約19.13%。（記者王憶紅翻攝）

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