前8月稅收1兆4695億元 歷年同期新高

2016-09-09 16:24

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部下午公布8月全國稅收1266億元，較去年同月增加87億元或7.4%；累計1至8月稅收1兆4695億元，較去年同期增加522億元或3.7%，創下歷年同期新高，但土增稅及證交稅仍減少。

財政部統計處副處長許瑞琳表示，1至8月全國稅收增加522億元，以營所稅增加245億元最多，綜所稅增加216億元次之，營業稅也增加115億元，遺產稅增加48億元，贈與稅增加44億元，房屋稅增加38億元。

不過，1至8月土地增值稅僅524億元，較去年同期減少127億元或19.5%，主要是土地交易件數減少。另外，1至8月證券交易稅482億元，減少60億元或11%。