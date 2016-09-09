午後貶勢擴大 新台幣收盤重挫2.24角
2016-09-09 16:11
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天跳空開低並貶破31.3元價位，且午盤過後貶勢擴大，接連失守31.4元、31.5元兩道關卡，終場重貶2.24角，以31.51元兌1美元作收。
此為新台幣連續第二個交易日收貶，台北外匯經紀公司成交量為7.31億美元。外匯交易員指出，台股大跌逾1％，外資賣超台股76億元，並把部分資金匯出。
新台幣今以31.360元開出，最高31.360元、最低31.518元，終場收31.510元。
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