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崇佑-KY 8月營收1.15億元 創今年新高

2016-09-09  15:58

〔記者張慧雯／台北報導〕崇佑-KY（5543）今（9）日公布2016年8月營收為1.15億元，創今年新高紀錄，累計今年1-8月營收達7.36億元，較去年同期成長3.36％。

崇佑-KY表示，8月營收創今年新高，主要醫院與生物製藥等建案逐步發酵完工認列，包括貴州同濟堂廠房、濱州醫學院、大連殘疾人服務中心以及南京地鐵等，帶動金屬天花板、金屬隔間牆體產品出貨需求暢旺，以今年前8月金屬天花板、金屬隔間牆體產品營收占比來看，分別達25％和30％水準，較去年同期明顯提升，有助整體毛利率保持高檔水準。

崇佑-KY也說，生物製藥以及醫院對於空間潔淨度、無塵與視覺設計上具有特殊要求，崇佑金屬建材因通過GMP和FDA等相關醫院與藥廠所需認證，表面以抗菌粉末塗層，有效抑制病毒再生，並且具有空間轉角處採用圓弧設計的客製化量產能力，能夠大幅降低醫院環境發生髒汙累積情況，帶動崇佑-KY金屬建材在中國生物製藥與醫院取得高市占率表現，今年前8月累積營收占比並達20％水準。

展望第三季，崇佑-KY維持審慎樂觀看法。習近平出席北京全國衛生與健康大會持續強調健康中國2030，除計畫積極推動醫療改革，更將進一步落實兒童醫院、婦幼醫院之建設，創造崇佑金屬建材產品未來更加明確的市場需求與發展機會，挹注未來整體業績強勁的成長動能。

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  • 展望第三季，崇佑-KY維持審慎樂觀看法，圖為總經理唐後騏 。（記者張慧雯攝）

    展望第三季，崇佑-KY維持審慎樂觀看法，圖為總經理唐後騏 。（記者張慧雯攝）

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