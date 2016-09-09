興航董座林明昇：希望明年第一季可以損益兩平

2016-09-09 15:54

〔記者王憶紅／台北報導〕興航董事長林明昇指出，目前飛安一步一步做，希望贏回消費者信心，力拚明年第一季可以損益兩平。這是興航緘默期後，首度對外發言。

林明昇說，目前針對飛安事件已經一步一步在做，今年度的保險費用也回到事件之前的水準，而中國線的載客率，也從之前的40%，恢復到70-80%。目前國外線營收約達80%，國內線佔20%。