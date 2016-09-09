樂陞：中信銀若有業務過失將依法追究

2016-09-09 15:27

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞表示，昨日得知金管會證期局近期內，將針對百尺竿頭公開收購樂陞股權一案，約談股務代理中國信託商業銀行股份有限公司相關人員，徹查中信商銀於本案中的角色以及責任，樂陞則發表聲明表示，中信銀有業務疏失、損害投資人權益。

樂陞聲明稿中指出，中信金旗下的中信銀做為日商百尺竿頭的承銷商有應注意責任，在百尺竿頭無法履行交割義務時，又替百尺竿頭向主管機關送達該公司陳述理由書，稱申請延長交割是「因行政作業延誤」，申請內容是否屬實仍有疑問，將嚴重誤導主管機關、樂陞科技投資人以及樂陞經營團隊對百尺竿頭是否違約判斷。

樂陞強調，如果申請延長交割的內容有問題，則中信銀在其中有著嚴重的業務過失，明顯損害樂陞投資人權益；因此，基於捍衛樂陞股東權益的立場，若經主管機關調查結果，中信銀或相關人員確實涉有不法行為或疏失，樂陞將依法追究彼等責任，決不寬貸。