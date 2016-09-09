群創8月營收今年新高 營運將逐季走揚

2016-09-09 15:27

〔記者陳梅英／台北報導〕群創（3481）今天公布8月合併營收為251億元，較7月增加9.8%，年減9.9%，群創董事長王志超先前表示，目前產能已經滿載生產，第三季會比第二季好，訂單能見度看到年底，可望一季比一季好。

群創8月大尺寸面板出貨量為1051萬片，較7月大幅成長11.1%，中小尺寸面板出貨2107萬片，也較7月成長0.6%。

面板雙虎友達與群創受惠於傳統季節旺季到來，品牌大廠積極回補庫存，加上三星7代線關廠在即，以業者預估三星這座廠將影響全球LCD供給4%，品牌廠預做準備以及預期心理下，8月、9月電視面板報價全面上揚，其中又以40吋~43吋中尺寸電視面板漲幅最大。