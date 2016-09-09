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市場派突撃成功 台灣農林臨股會不得全面改選董事

2016-09-09  15:23

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣農林市場派股東向台灣士林地方法院聲請假處分，禁止台灣農林9月29日股東臨時會全面改選董事，經台灣士林地方法院開庭審理後，今日裁定。

裁定如下：

（一）台灣農林公司於105年9月29日股東臨時會，不得將召集事由四「選舉事項：「本

公司董事全面改選案」列入該次股東會決議案；

（二）台灣農林公司並不得於該次臨時股東會進行董事及獨立董事之選舉（含禁止使用台灣集中保管結算所公司股東會電子投票網路平台，進行「董事全面改選案」及董事、獨立董事選舉案之電子投票。

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  • 圖右為台灣農林董事長林金燕。（資料照，記者楊雅民攝）

    圖右為台灣農林董事長林金燕。（資料照，記者楊雅民攝）

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