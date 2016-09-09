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三大法人賣超74億 外資賣超75億

台股集中市場三大法人外資賣超，投信、自營商買超，合計賣超新台幣74.37億元。（資料照，記者陳志曲攝）

2016-09-09  15:00

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超，投信及自營商買超，合計賣超新台幣74.37億元。

外資今天賣超75.82億元，投信買超0.05億元，自營商買超1.4億元。

台股今天大跌98.01點，收在9164.88點，成交值新台幣667.46億元。

2016年09月09日  三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,061,677,335 1,096,727,853 -35,050,518
自營商（避險） 3,865,231,120 3,690,188,333 175,042,787
投信 714,902,430 709,795,282 5,107,148
外資 16,158,560,283 23,741,025,169 -7,582,464,886
合計 21,800,371,168 29,237,736,637 -7,437,365,469
資料來源：台灣證交所。

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