三大法人賣超74億 外資賣超75億
2016-09-09 15:00
台股集中市場三大法人外資賣超，投信、自營商買超，合計賣超新台幣74.37億元。（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超，投信及自營商買超，合計賣超新台幣74.37億元。
外資今天賣超75.82億元，投信買超0.05億元，自營商買超1.4億元。
台股今天大跌98.01點，收在9164.88點，成交值新台幣667.46億元。
|2016年09月09日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,061,677,335
|1,096,727,853
|-35,050,518
|自營商（避險）
|3,865,231,120
|3,690,188,333
|175,042,787
|投信
|714,902,430
|709,795,282
|5,107,148
|外資
|16,158,560,283
|23,741,025,169
|-7,582,464,886
|合計
|21,800,371,168
|29,237,736,637
|-7,437,365,469
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 為圓扁夢！ 陳致中捨名校 第一名進海大海法所
- 約會又被抓包！情牽范逸臣8年 田中千繪：像家人一樣
- 基本工資調5％ 明年起21009元// 時薪兩階段調漲 10月先調為126元 明年調到133元
- 深坑多福宴 下月7日封街辦桌
- 臉書成鐵證 彰化4惡少預謀殺人遭判刑
- 《亞洲．矽谷》政院拍板 桃園設創新研發基地
- 小港醫院守護台船員工 讓他們力拚國艦國造
- 警察特考雙軌制 監察院：政院應檢討改善
- 台南近日雨量 60年來9月最大量
- 司機變身官邸大總管 他做這件事讓小英激賞！
- 向小英請命後...軍方准服役街舞團員出國比賽
- 一家子經營網路商店 詐騙上百人得手破千萬
- 《中英對照讀新聞》Chinese panda gives birth in Belgium中國大貓熊在比利時產仔
- 睪丸小又無精 2年半打千針喜得女
- 台灣2電競隊出征 總統加油打氣
- 兒童放爆竹煙火沒有大人陪同 罰3000到1萬5000元
- 百公斤胖妹1人飾3角 裝正妹詐宅男4年
- NBA》林書豪2K遊戲造型曝光 「仙道頭」變帥了
- 東石海埔地北堤改一般性海提 水利署近期實施
- 台鐵疑變電箱爆炸 基隆到七堵列車停駛
- 詐騙老梗又來！行員助婦人保住390萬
- 段宜康：政務官不該配合反改革的杯葛行動
- 消防潛水訓練 當場目睹老翁跳河
- 《競逐男配角》鄭人碩三喜臨門 陳奕終於等到了
- 基金一路北二高橋下空地 居民促設停車場
- 小小勞軍團！ 文山國小學童慰問海巡51大隊
- 北韓核試爆歷來最強 歐巴馬：將有嚴重後果
- 黃埔新村 成全國首座全區保留眷村
- 滿州黑豆新商機！不只做醬油、還能變保養品
- 老蕭獅子合唱團催淚 晨翔扮漸凍人尿失禁
- 新園里民在場緊盯 台東縣議會今不審畜牲條例修正案
- 《切換風格 瞬間騷包》肩背帶 男女神百搭
- 陳建仁︰聖和之旅 圓滿成功
- 台南藏金閣拍賣會明登場 百餘件家具供競標
- 老虎重出閘 伍茲10月出賽
- 身障中心慶中秋 看布袋戲吃小吃
- 接機看這！南韓嫩團SEVENTEEN今午空降寶島
- 台東防風林復植 學者籲勿植木麻黃
- 誆稱營區龍柏樹頭釀病變 士官督導長找士官挖走被訴
- 性侵繼女偷拍 不從就PO網
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：三大法人賣超74億 外資賣超75億
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分