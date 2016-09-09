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聯電8月合併營收129.33億 今年單月營收次高

2016-09-09  14:31

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠聯電（2303）今公布內部自結8月份合併營收為129.33 億元，比上月增加3.5%、較去年同期增加6.09%，為今年單月營收次高水準。

聯電今年1到8月累計合併營收為968.29億元，年減3.71%。

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  • 晶圓代工大廠聯電今公佈內部自結8月份合併營收為129.33億元。（資料照，記者洪友芳攝）

    晶圓代工大廠聯電今公佈內部自結8月份合併營收為129.33億元。（資料照，記者洪友芳攝）

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