台積電好猛 8月合併營收破900億創單月新高

2016-09-09 13:45

〔記者洪友芳／新竹報導〕受蘋果iPhone7推出的拉貨動能影響，台積電今（9）日公佈8月營收報告，8月合併營收一舉高達943.11億元，較上月增加23.5%，較去年同期增加了40.7%，不僅首度單月破9百億元，也創歷年單月營收歷史新高。

台積電累計1至8月合併營收約為5960.8億元，較去年同期增加3.6%。