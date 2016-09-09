台積電好猛 8月合併營收破900億創單月新高
2016-09-09 13:45
〔記者洪友芳／新竹報導〕受蘋果iPhone7推出的拉貨動能影響，台積電今（9）日公佈8月營收報告，8月合併營收一舉高達943.11億元，較上月增加23.5%，較去年同期增加了40.7%，不僅首度單月破9百億元，也創歷年單月營收歷史新高。
台積電累計1至8月合併營收約為5960.8億元，較去年同期增加3.6%。
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