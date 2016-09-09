台股黯淡 今重挫98點作收

2016-09-09 13:50

〔記者陳永吉／台北報導〕蘋果發表新機i7，結果一如預期，毫無亮點，今天台股中蘋概股因此呈現利多出盡，包括台積電（2330）、大立光（3008）跌幅都在2%左右，因此拖累大盤一度大跌逾百點，終場加權股價指數收在9164.88點，下跌98.01點，成交值667億元。

除了蘋果發表新機利多出盡外，歐洲央行（ECB）並未宣布擴大寬鬆政策，導致新一波資金行情可能因此斷炊，市場預期今天台股賣壓就是來自外資，雖然台期指外資多單仍高達近9萬口，但昨天一口氣減了7500餘口，獲利了結意味濃厚，也影響今日台股走勢。

今天各大類股中，僅有電子通路股收紅，其餘全部收黑，尤其受到即將走上街頭的旅遊業者影響，觀光類股重挫近2%表現最差，另外半導體類股在台積電股價疲弱下，跌幅1.6%，表現也相當弱勢。

今天股價表現較佳的個股多數為8月營收亮麗的個股，如東碩（3272）、森田（8410）等，另外昨天從跌停拉到漲停的樂陞（3662），今天仍以漲停44.65元作收，但距離起跌價78元，仍有不小的差距。

法人表示，受到外資獲利了結影響，加上蘋果新機上市利多出盡，台股短線拉回，不過隨著台灣經濟基本面向上回升，9千點仍是相對具有支撐，無須過度悲觀。