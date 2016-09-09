股匯雙殺 新台幣中午暫收31.381元

2016-09-09 12:20

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤受到台股疲弱不振、加權指數盤中大跌逾百點拖累，呈現明顯貶值走勢，盤中一度重貶超過1角，並往31.4元價位靠攏。

新台幣中午暫以31.381元兌1美元作收，貶值9.5分，但銀行間交投保守、謹慎，台北外匯經紀公司成交量僅3.15億美元。

外匯交易員表示，即將進入週末，匯市交易量能相對萎縮，且明天補上班日，台灣又全球獨家開市，預料量能低迷的情況會更顯著。