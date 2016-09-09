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宏正8月營收 年增10％

2016-09-09  11:53

〔記者王憶紅／台北報導〕宏正自動科技（6277）8月營收4.33億元，較去年同期成長10％；1到8月營收32.92億元，較去年同期成長5％。

單月營收中，就產品別而言，專業影音產品成長17％、IT架構管理解決方案產品成長14％，其中遠端管理類產品成長45％。銷售區域方面，亞洲地區成長18％。

累計營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案產品成長2％、專業影音產品成長13％。就銷售區域方面，亞洲地區成長12％、歐洲地區成長5％；亞洲地區中，台灣、中國、日本市場個別成長25％、13％、12％。

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  • 宏正自動科技（6277）8月營收4.33億元，較去年同期成長10％。（圖擷取自宏正官網）

    宏正自動科技（6277）8月營收4.33億元，較去年同期成長10％。（圖擷取自宏正官網）

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