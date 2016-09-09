| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯雙殺 新台幣中午暫收31.381元 直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 財經

紡織股王儒鴻營收連4挫 股價回測半年線

2016-09-09  10:23

〔記者陳柔蓁／台北報導〕紡織股王儒鴻（1476）昨（8日）公告8月營收18.7億元，年減20.2％，連續第4個月呈現衰退。今早股價下挫超過3％，回測半年線。

法人指出，儒鴻今早股價重挫除了因為上月營收令人失望，也是之前股價漲到波段高點的休息；未來冬季的單品售價會較夏季高，且第三季是傳統紡織業拉貨旺季、客戶訂單也將於第四季起回溫，受壓抑的股價可望回溫。

廣告
  • （圖擷取自谷歌報價）

    （圖擷取自谷歌報價）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 儒鴻
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：紡織股王儒鴻營收連4挫 股價回測半年線


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.