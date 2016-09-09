紡織股王儒鴻營收連4挫 股價回測半年線
2016-09-09 10:23
〔記者陳柔蓁／台北報導〕紡織股王儒鴻（1476）昨（8日）公告8月營收18.7億元，年減20.2％，連續第4個月呈現衰退。今早股價下挫超過3％，回測半年線。
法人指出，儒鴻今早股價重挫除了因為上月營收令人失望，也是之前股價漲到波段高點的休息；未來冬季的單品售價會較夏季高，且第三季是傳統紡織業拉貨旺季、客戶訂單也將於第四季起回溫，受壓抑的股價可望回溫。
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