家登：看好到年底的表現 期許逐季成長

2016-09-09 10:07

〔記者洪友芳／新竹報導〕家登精密（3680）受惠新產品開發有成及設備類訂單挹注，今公布8月合併營收約為1.83億元，月增8.28%、年成長2.36%；家登看好接下來到年底的表現，期許今年能繳出逐季成長的亮眼成績單。

家登為半導體傳送及儲存解決方案整合服務商，8月在新產品開發有成及設備類訂單挹注，半導體本業業績已連續14個月創歷年同期新高紀錄，合併營收則約為1.83億元，較上月的1.69億元增長8.28%，較去年同期成長2.36%；累計1至8月合併營收約為13.4億元，年增11.72%。

家登表示，在各產品領域專注專業及市場多方布局的策略下，加上組織再造將賦予家登全新動能，透過提升回應速度與服務品質，家登看好接下來到年底的表現，期許今年能繳出逐季成長的亮眼成績單。