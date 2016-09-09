蘋果新機被看衰 拖累台灣蘋概股

2016-09-09 09:49

〔記者陳柔蓁／台北報導〕蘋果新機iPhone7終於面世，被批規格沒新意、售價太貴，恐不利於新興市場的銷售，且不公佈首週銷售數字，被市場認為連蘋果自己都沒信心，美股蘋果股價昨夜慘跌2.6％，蘋果供應鏈大立光（3008）、日月光（2311）、鴻準（2354）、台積電（2330）、台達電（2308）、玉晶光（3406）、鴻海（2317）全數走跌，目前台股加權指數在9200點下整理。

大立光下跌超過2％，報3605元；日月光跌1.8％，報38.15元；鴻準跌1.6％，報85.2元；台積電跌1.37％，報180.5元；台達電跌2.58％，報170元；玉晶光下跌1.63％，報54.3；鴻海下跌0.89％，報77.8元。

類股表現部分，太陽能因行政院經濟部8日報告「太陽光電2年推動計畫」，預估可以帶動912億元投資，並增加9000多人就業機會，太陽能類股股價獲挹注。對生技產業提出「十年計畫」將提升生計產值年成長百分之九，浩鼎（4147）、中裕（4147）上漲0.5％。

台系投顧機構指出，今天的台股壓回是反映美股昨夜下跌的壓力與台股連續三天上漲，外資仍在多方，隨著八月營收公佈，中小型股和之前有修正的個股，股價有表現機會。