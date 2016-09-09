9/9重要財經新聞一覽

2016-09-09 09:35

自由時報財經︰基本工資調漲五％ 工總：比ＧＤＰ 高好幾倍

基本工資拍板，明年確定調漲五％。工業總會表示：「今年ＧＤＰ（國內生產毛額）能否保一還未定，明年工資漲幅已超越ＧＤＰ好幾倍。」商業總會及工商協進會雖表示，漲幅在可接受範圍，但也強調盼企業都能存活下來，並呼籲政府盡速通過勞基法修正案，讓一例一休及七天國假底定，減少勞資對立。

相關新聞請見：

蘋果日報財經︰iPhone 7登場 蜜月期恐很短

蘋果iPhone 7終於亮相，外資坦言規格沒驚喜，且備貨量衰退逾1成。但台灣自2008年開賣iPhone以來，終於登上首波市場，9月16日將與28個市場加入第一波銷售。法人表示，首賣市場增加有利衝刺首周銷售，但動能周期恐縮短。外資認為，iPhone 7缺乏驚喜，看好明年採用OLED面板的新一代iPhone，建議投資人布局OLED供應鏈。

經濟日報財經︰月薪時薪雙升基本工資漲5%

勞動部昨（8）日召開基本工資審議委員會，經五小時馬拉松式開會，決議基本工資明年元旦起漲5%。下月起時薪因應工時縮短，先從120元調漲至126元；明年起月薪、時薪再雙漲，月薪從20,008元調整至21,009元，時薪漲為133元。

工商時報財經︰基本工資漲5％

基本工資時薪及月薪雙漲！基本工資審議會議昨（8）日經過5個小時激烈攻防，終達成共識。明年元月起，基本工資由現行2萬零8元、調整至2萬1,009元、漲幅5％，預計162.3萬本、外勞工受惠。

中國時報財經：花蓮洄瀾灣 透過雲端創造未來新市鎮

台開集團洄瀾灣花蓮文化廣場昨天上午舉行上樑典禮，並請祥獅淨化大梁，期盼梁柱穩固工程順利，帶領花蓮繁榮發展，展現「世界的花蓮」。台開集團董事長邱復生表示，上梁是打造的開始，明年開幕將展現最新的雲端娛樂科技，也象徵東部將以文化創新科技創新翻轉花蓮發展弱勢處境。

星島日報財經︰內地1.6萬億「險資」獲准參與滬港通

港股再獲中資保險「大水喉」！中保監昨天公布允許內地保險資金參與滬港通試點。這意味着或有1.6萬億元人民幣的保險資金可投資海外，包括加入「南下」買港股的浪潮，而在滬港通取消總額度後，這批資金可以有序源源地流入港股市場。