台股早盤急殺百點 跌破9200

2016-09-09 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果新手機效應未如預期，外資買盤也有收手跡象，台股加權指數早盤大跌百點，直接摜破9200點。

台股加權指數目前跌94點，報9167點，稍早一度跌超過100點。

蘋果正式發表iPhone 7，但市場反應冷淡，蘋果週四股價挫低2.6%，連帶拖累台灣蘋概股表現，其中大立光跌超過2%、台積電跌1.64% 。

外資買盤力道也出現減弱，三大法人買超大幅減少，根據《鉅亨網》報導，基金經理人指出，台股熱錢效應有逐漸遞減現象，短期需留意國際資金流出引發行情回檔的風險。