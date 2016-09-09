樂陞庫藏股起跑 股價持續上漲

2016-09-09 09:29

〔記者張慧雯／台北報導〕今日是樂陞（3662）庫藏股開始的第一天，早盤湧入數千張買單，上漲1元後持續上攻，買單力道強、市場追價意願高，目前上漲2.25元、來到42.9元價位。

昨日樂陞召開記者會表示，將不另外提出對中信銀、百尺竿頭的告訴，且樂陞也是受害者，堅信董事長許金龍的清白。

樂陞副董事長李柏衡跟財務長謝東波更強調，樂陞是一家遊戲開發實力堅強的公司，成績有目共睹，樂陞及集團各公司的營運，並沒有受到此次風波影響，未來會持續推出優秀的作品，提升公司獲利，為股東的利益而努力。