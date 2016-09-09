| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中信弊案密集訊問 特偵組借提辜家大總管吳豐富 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 財經

樂陞庫藏股起跑 股價持續上漲

2016-09-09  09:29

〔記者張慧雯／台北報導〕今日是樂陞（3662）庫藏股開始的第一天，早盤湧入數千張買單，上漲1元後持續上攻，買單力道強、市場追價意願高，目前上漲2.25元、來到42.9元價位。

昨日樂陞召開記者會表示，將不另外提出對中信銀、百尺竿頭的告訴，且樂陞也是受害者，堅信董事長許金龍的清白。

樂陞副董事長李柏衡跟財務長謝東波更強調，樂陞是一家遊戲開發實力堅強的公司，成績有目共睹，樂陞及集團各公司的營運，並沒有受到此次風波影響，未來會持續推出優秀的作品，提升公司獲利，為股東的利益而努力。

廣告
  • 樂陞昨日召開記者會，今日股價持續上攻。（資料照，記者張慧雯攝）

    樂陞昨日召開記者會，今日股價持續上攻。（資料照，記者張慧雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 樂陞 獨立董事 許金龍 陳文茜
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：樂陞庫藏股起跑 股價持續上漲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.