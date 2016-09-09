台股開盤下跌68.37點 報9194.52點
2016-09-09 09:04
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤下跌68.37點，跌幅0.74％，報9194.52點，成交金額為20.69億元。
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