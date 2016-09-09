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美原油庫存劇減 油價大漲2美元

2016-09-09  05:20

〔中央社〕世界油價今天大漲，倫敦和紐約市場原油期貨價格都勁揚超過2美元，主因新公布的數據顯示，由於颶風來襲導致進口數量減少，美國原油庫存大幅減少。

美國市場基準商品西德州中級原油的10月期貨價格大漲2.12美元，收在每桶47.62美元。

倫敦市場北海布倫特原油11月期貨價格上漲2.01美元，收在49.99美元。

美國能源部公布數據顯示，在9月2日止的一週，美國商用原油庫存量減少1450萬桶，是美國原油庫存17年來減少最多的一週。

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