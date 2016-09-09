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蘋果股價走弱 拖累美股收黑

2016-09-09  05:00

〔中央社〕科技業巨擘蘋果公司（Apple）昨天舉行新品發表會後，今天股價重挫逾2.6%，拖累那斯達克指數下滑，終止連續兩天創新高的氣勢，美國股市三大指數全面收黑。

蘋果昨天才舉行發表會，推出新款iPhone 7智慧型手機，以及第二代的智慧錶Apple Watch，但各界反應不一，今天股價下跌2.85美元，或2.63%，收在每股105.51美元。

那斯達克指數終場下跌24.44點，或0.46%，收在5259.48點。

道瓊工業指數下跌46.23點，或0.25%，收在18479.91點；標準普爾500指數下跌4.86點，或0.22%，收在2181.30點。

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