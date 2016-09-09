歐洲央行維持利率不變 歐股跌多漲少
2016-09-09 02:52
〔中央社〕歐洲中央銀行今天維持基準利率不變，歐元上揚，主要股市跌多漲少。
倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）上漲0.18%，收在6858.70點。
法蘭克福股市DAX 30指數上漲0.72%，收在10675.29點；巴黎股市CAC 40指數上漲0.34%，收在4542.20點。
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