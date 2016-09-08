iPhone神威失靈 蘋果股價下跌逾2％

2016-09-08 23:53

〔編譯王惠慧／綜合報導〕台灣時間8日凌晨1點蘋果於產品發布會上發表iPhone 7及iPhone 7 Plus，不過，週四紐約股市開盤後，蘋果股價小跌1.02%，接著持續下跌，至台灣時間23點為止，下跌2.34%至105.82美元，顯示iPhone神威失靈。

《華爾街日報》報導，蘋果此次問世的iPhone可能不是投資人心目中的重磅型商品，並預測蘋果可能有意把推動新產品的動力，都留至明年，待iPhone慶祝十周年紀念時，才要加速升級速度。

最新即將上市的iPhone 7/ 7 Plus，設計上除去耳機孔，將搭載兩組照相鏡頭，Home鍵也改為觸壓感應式；蘋果公司曾於上週四表示，將不會再為手機釋放出預購數字，並強調iPhone的預購數量「不會再成為消費者及投資人的指標」。