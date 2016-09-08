威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎2注中獎
〔即時新聞／綜合報導〕今（9月08日）晚開獎的第105000072期威力頭獎摃龜；第105000216期今彩539頭獎共2注中獎，每注可得獎金800萬，分別由台中市烏日區榮泉里中山路三段695號1樓成功富彩券行、新北市三重區重陽路一段113巷15號1樓大贏商行開出。
第105000072期威力彩中獎號碼為：第1區「10、18、21、27、31、33」，第2區「03」。頭獎與貳獎均摃龜，參獎共4注獲得，每注可得15萬元，肆獎共27注獲得，每注可得2萬元，伍獎共175注獲得，每注可得4000元，陸獎共1032注獲得，每注可得800元，柒獎共2094注獲得，每注可得400元，捌獎共1萬2312注獲得，每注可得200元，玖獎共1萬3370注獲得，每注可得100元，普獎共2萬8590人獲得，每注可獲得100元。
第105000216期今彩539中獎號碼為「02、07、26、32、37」，頭獎共2注獲得，每注可得獎金800萬，貳獎共155注獲得，每注可得2萬元，參獎共4653注獲得，每注可得300元，肆獎共5萬5451注獲得，每注可獲得50元。
第105000072期38樂合彩中獎號碼為「10、18、21、27、31、33」，五合摃龜，四合共3注中獎，每注可得6萬7500元，三合共57注中獎，每注可得5750元，二合共1309注中獎，每注可得750元。
第105000216期39樂合彩中獎號碼為「02、07、26、32、37」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元，三合共55注中獎，每注可得1萬1250元，二合共2890注中獎，每注可得1125元。
第105000216期3星彩中獎號碼為「924」，正彩共25注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第105000216期4星彩中獎號碼為「7724」，正彩摃龜。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 樂陞案 許金龍列被告當庭痛哭
- 「領18％心不安」 板橋新埔國中退休師放棄優存
- 自由廣場》香港選舉對台灣青年的啟示
- 揪弱勢開烤肉趴 斗六臉友送愛
- 雷雨胞發威 嘉縣沿海地區淹水
- 中秋月餅不可不知 食品老師：用奶油取代酥油
- 太魯閣綠能巴士 年底開到天祥
- 瞬間強降雨 氣象中心︰恐延續到下週
- 扣押百尺資產 投保︰大咖快登記
- 穿警服嫖妓 24歲菜鳥警被活逮
- 遠雄退讓 大巨蛋暫不解約
- 教會前燒紙錢 現場汽油味濃
- 宋米秦閃李毓芬緋聞 招手狗仔
- 全台最美多良火車站 「獨眼龍」紅綠燈超驚險
- 送貨員交不到女友 竟偷胸罩解悶
- 曾把人塞冰箱 一中香腸王也被恐嚇塞冰箱
- 不滿職務調整？ 現役軍人到總統府陳情遭帶離
- 觀光業912上街 要求擴大國旅
- 三軍聯合實彈射擊 下週登場
- 富邦2.8億買犀牛 喊出年年爭霸
- 看綜藝節目錄影 鹹豬手連襲2女
- 銀髮族要上學 舊新光國小變長青學苑
- 半路出師練跆拳道 張喬閔奪全國金牌
- 訪亞洲新灣區 港灣城市代表讚
- 假換電表真詐財 偵查隊長母上當
- 蘇澳試盪鞦韆踢鈴 72歲伯勝29歲壯漢
- 創辦人是杜聰明！ 高醫大海內外校友建請正名
- 六福村車禍？大貓還跑出來？ 全部攏是「演的」
- 〈實現我的旅遊夢〉湛藍愛琴海神話─希臘羅德島
- 亞大女籃》台輕取香港2連勝 兩岸今對決
- 好害羞！小金城武裸身「櫃咚」邱偲琹
- 延宕2年 苑裡南區工業區闢路動起來
- 6天逾5000人附議／正義魔人「催票」 廢博愛座火速成案
- 花博流行館將招租 蓋音樂廳恐生變
- 蔡正元公開個資 黨產會嚴正譴責
- 劉詩詩太美 IU演若曦「怕被討厭」
- 工作8天只給2000 網友怒批慣老闆太扯
- 心肌梗塞 夏天救護數比冬天多
- 八里文旦柚評鑑 周清章奪雙冠
- 棒球》第四屆中信盃黑豹旗 網路報名193校再創新高
標題：威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎2注中獎
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email