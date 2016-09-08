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威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎2注中獎

2016-09-08  22:43

〔即時新聞／綜合報導〕今（9月08日）晚開獎的第105000072期威力頭獎摃龜；第105000216期今彩539頭獎共2注中獎，每注可得獎金800萬，分別由台中市烏日區榮泉里中山路三段695號1樓成功富彩券行、新北市三重區重陽路一段113巷15號1樓大贏商行開出。

第105000072期威力彩中獎號碼為：第1區「10、18、21、27、31、33」，第2區「03」。頭獎與貳獎均摃龜，參獎共4注獲得，每注可得15萬元，肆獎共27注獲得，每注可得2萬元，伍獎共175注獲得，每注可得4000元，陸獎共1032注獲得，每注可得800元，柒獎共2094注獲得，每注可得400元，捌獎共1萬2312注獲得，每注可得200元，玖獎共1萬3370注獲得，每注可得100元，普獎共2萬8590人獲得，每注可獲得100元。

第105000216期今彩539中獎號碼為「02、07、26、32、37」，頭獎共2注獲得，每注可得獎金800萬，貳獎共155注獲得，每注可得2萬元，參獎共4653注獲得，每注可得300元，肆獎共5萬5451注獲得，每注可獲得50元。

第105000072期38樂合彩中獎號碼為「10、18、21、27、31、33」，五合摃龜，四合共3注中獎，每注可得6萬7500元，三合共57注中獎，每注可得5750元，二合共1309注中獎，每注可得750元。

第105000216期39樂合彩中獎號碼為「02、07、26、32、37」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元，三合共55注中獎，每注可得1萬1250元，二合共2890注中獎，每注可得1125元。

第105000216期3星彩中獎號碼為「924」，正彩共25注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000216期4星彩中獎號碼為「7724」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩 開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩 開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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標題：威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎2注中獎


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