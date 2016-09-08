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ECB刺激未加碼 歐股跌、歐元走強

歐洲央行今宣布，維持利率和購債計畫不變。（路透）

2016-09-08  21:12

〔記者楊芙宜／台北報導〕歐洲央行（ECB）週四召開貨幣政策例會，決議保持3大利率在歷史低檔不變，維持每月800億歐元的量化寬鬆（QE）購債計畫至明年3月，凸顯決策官員認為歐元區復甦目前未面臨立即的風險。決議出爐後，歐股下跌，歐元兌主要貨幣匯率走強。

ECB管理委員會決議3大利率水準不變，維持主要的再融資利率在零、存款利率在「負0.4%」、邊際貸款工具在0.25%，每月資產收購規模也維持在800億歐元、至少實施至明年3月，符合市場預期。

ECB上次降息是在今年3月10日，當時其再融資利率從「0.05%」降至零，存款利率從「負0.3%」降至「負0.4%」，邊際放款利率從「0.3%」降至「0.25%」，且擴大購債計畫、由每月600億歐元增至每月800億歐元，激勵市場應聲大漲。

ECB今日聲明重申，利率可能一段長時間維持在目前低檔，甚至更低的水準，意在向市場投資人保證利率反轉恐仍要好幾年的時間。

台灣晚間近8點，歐元升值0.5%，至1.1298美元（約台幣35元）。道瓊歐洲600指數（Stoxx Europe 600）下跌0.2%。

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