財政部公告 吳當傑轉任華南金董座
2016-09-08 19:09
［記者吳佳蓉／台北報導］公股行庫人事再異動，財政部今公告，現任土地銀行董事長吳當傑，將轉任華南金控及華南銀行董事長。
吳當傑過去曾任財政部次長、財政部主秘、金管會副主委等職位，於財、金兩部歷練豐富；且任財政部主秘時，頂頭上司財政部部長正是現任行政院長林全，被視為接任華南金董座的最佳人選。
據指出，此人事布局早已規劃好，只是先前卡在有「旋轉門條款」，限制吳在離開金管會後的3年內不可轉戰民營行庫，包括已民營化的公股行庫華南金控，今年9月，條款解禁，吳才得以轉任華南金及華南銀董座。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 不甩禁婚令 日桌球女將福原愛和江宏傑結婚了！
- 桌球》福原愛成台灣媳婦 中國網友：心很痛…
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 豪雨成災 藍營批三爺溪整治破功
- 台版「章魚哥」！清大證明烏賊會算數
- 基本工資月薪調漲1001元、時薪升至133元
- iPhone7正式發表 10大亮點報你知
- 吊扇從天而降 勾起眾人「巨型血滴子」恐怖回憶
- 活化百年古磚 善化社區營造秀成果
- 柯強硬終讓遠雄屈服 郝辦不開心：「一場鬧劇」
- 中國遊客在俄皇宮當眾小便…震撼全俄羅斯
- 小港高中學生活動中心新建工程 今舉行動土典禮
- 苗栗車牌競標 「8888、9999」6萬2標出
- 網紅募款救貓聲明沒重點 陳沂譏：零分大雄幫你寫的？
- 大巨蛋不拆了幕後真複雜…
- 冬山柚子節 7000顆平安柚堆柚龜
- 核一啟動除役 民團促別用露天乾貯
- 蘇花公路晚間強降雨 東澳蘇澳段封閉
- 海上對流雲系旺盛 澎湖發布大雨特報
- MLB》才剛重返先發 「天才小史」又受傷了
- 滅火器挑戰40公里路跑 楊大正特訓完秒成立牌
- 永不放棄！帕運選手傳聖火重摔不退 感動眾人
- 范范長出鬍子 自爆掉髮內幕
- 持假文憑來台教英文 加拿大男判刑2月
- 曾被拍到和錦織圭擁吻 福原愛過去難忘舊愛...
- 小樂第一次演戲就入圍金鐘 Andy哥哭了
- 「訪視流於形式」釀悲劇 監院糾正台中3單位
- 明年教育會考 桃園微調超額比序等項目
- 課堂上批太陽花 國中歷史老師惹議
- 桌球》日本最強小1生 全國賽上演大逆轉 （影音）
- 自由廣場》為澎湖公投IR說幾句話
- 還是乏人問津！ 北市議會舊址5度流標
- 新Apple Watch速度更快 具GPS功能
- 出國爭光被國防部拒 街舞團員向蔡英文求情引回響
- 侵吞廟產虧空 圓通寺住持會元判刑定讞
- 新任駐加拿大大使龔中誠抵渥太華 僑領熱烈歡迎
- 杜特蒂與歐巴馬終於破冰 兩人握手談了...
- 麻豆轉運站當「驛站」 轉銷農特物產
- 黑幫也識磯永吉 潛台大偷百年古物
- 新北查核非基改黃豆 未發現不法
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：財政部公告 吳當傑轉任華南金董座
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分