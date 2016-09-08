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財政部公告 吳當傑轉任華南金董座

2016-09-08  19:09

［記者吳佳蓉／台北報導］公股行庫人事再異動，財政部今公告，現任土地銀行董事長吳當傑，將轉任華南金控及華南銀行董事長。

吳當傑過去曾任財政部次長、財政部主秘、金管會副主委等職位，於財、金兩部歷練豐富；且任財政部主秘時，頂頭上司財政部部長正是現任行政院長林全，被視為接任華南金董座的最佳人選。

據指出，此人事布局早已規劃好，只是先前卡在有「旋轉門條款」，限制吳在離開金管會後的3年內不可轉戰民營行庫，包括已民營化的公股行庫華南金控，今年9月，條款解禁，吳才得以轉任華南金及華南銀董座。

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  • 公股行庫人事再異動，財政部今公告，現任土地銀行董事長吳當傑，將轉任華南金控及華南銀行董事長。（資料照，記者吳佳蓉攝）

    公股行庫人事再異動，財政部今公告，現任土地銀行董事長吳當傑，將轉任華南金控及華南銀行董事長。（資料照，記者吳佳蓉攝）

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