樂陞案約查中信銀 金管會：要給大眾一個交代

2016-09-08 19:00

〔記者王孟倫／台北報導〕百尺竿頭公開收購樂陞卻違約未交割，引起散戶重大損失，外界目前也把矛頭指向負責「股務代理機構」－中國信託銀行；金管會今天表示，為瞭解案情與責任歸屬，近日就會把中信銀行找來說明查清楚，「有無不當不法，給社會大眾一個交代」。

樂陞案不斷延燒，引發抨擊聲浪不斷，金管會主委丁克華指出，金管會不會讓投資人血本無歸，當百尺竿頭一違約、未履行交割，第一時間就說要追究民刑事責任，更在9月2日把百尺竿頭移送法辦。

丁克華說，百尺竿頭的公開收購說明書，寫的跟做的不一樣，這是欺騙，是涉及刑事責任，所以我們移送法辦；他強調，在本案當中，無論百尺竿頭或任何人涉及炒作或內線交易等不法行為，「我絕對不會包庇任何一個人，要追究到底」。

外界指責中信銀未善盡責任，且片面聽信百尺竿頭說法，延長公開收購時間，對此，丁克華表示，雖然中信銀只是代理中介機構，但我們一樣會查他的角色，包括：當初公開收購案的簽約過程，若有責任，一定查清楚。