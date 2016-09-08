威力彩、今彩539開獎囉！

2016-09-08 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月8日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：10、18、21、27、31、33。第二區：03。

38樂合彩：10、18、21、27、31、33。

今彩539：02、07、26、32、37。

39樂合彩：02、07、26、32、37。

3星彩：924。

4星彩：7724。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。