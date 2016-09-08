樂陞不暫停交易挨轟 櫃買中心有話要說...
2016-09-08 18:17
〔記者張慧雯／台北報導〕被投資人慘罵「當初應該讓樂陞暫停交易」的櫃買中心，8日也發出新聞稿解釋，表示按照「重大訊息處理程序規定」，是上櫃公司預計將公開或召開董事會決議有關嚴重減產或全部停工、聲請破產或上櫃公司進行合併分割等事項，有重大影響股東權益或證券價格，上櫃公司可申請暫停交易。
櫃買中心解釋，但由於此樁事件這是百尺竿頭的問題，樂陞如主動申請暫停交易不符規定，但若是由櫃買中心宣布「暫停交易」，反將造成流動性不足，且依規定暫停交易原則僅三個營業日，而樂陞連續跌停已逾三個營業日，暫停交易也不能解除或緩解市場賣壓。
至於樂陞變成處置股，緊接著又被分盤交易，櫃買中心強調，為保障投資人權益，對價量變動異常的有價證券會先公布注意交易資訊，提醒投資人注意，若價量變化持續異常，則會依照規定對該有價證券採取處置措施。
而樂陞股票因近期股價波動較大，經多日公布注意而達處置標準，所以才對樂陞股票及相關轉換債交易採行分盤措施，另請證券商對當日投資人委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上採取必要的預收款券，以防範違約未交割之情事。
櫃買中心再次提醒投資人，審慎做成投資決策，並注意交易風險及交割安全。
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